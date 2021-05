Belarus lädt Experten zur Untersuchung ein

Minsk. Die belarussische Regierung hat internationale Luftfahrtexperten zu einer Untersuchung der erzwungenen Landung eines Ryanair-Flugzeugs in Minsk eingeladen. Unter anderem seien Vertreter der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO), des Internationalen Luftfahrtverbands (IATA) sowie Experten der EU und der US-Behörden zur »weiteren Prüfung der Umstände« eingeladen worden, teilte das Verkehrsministerium am Dienstag mit. Belarus hatte am Sonntag eine Ryanair-Maschine auf dem Weg von Athen nach Vilnius in Minsk landen lassen, um einen Exiloppositionellen festnehmen zu lassen. (AFP/jW)