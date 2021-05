Reform des Urheberrechts vor Abstimmung

Franz-Peter Tschauner/dpa Die Urheberrechtsreform könnte weitreichende Folgen haben

Berlin. Die Urheberrechtsreform steht vor ihrer entscheidenden Abstimmung im Bundestag – womöglich wird das noch in dieser Woche sein. Die Verhandlungsführer von CDU und SPD einigten sich auf letzte Änderungen im dem umfangreichen Gesetzeswerk, wie Fraktionsmitglieder am Montag unabhängig voneinander mitteilten. Bei der Reform geht es darum, das Urheberrecht auf die Anwendung im Internet anzupassen, wie es heißt. Künftig sollen etwa Betreiber von Plattformen in die Haftung genommen werden können, wenn Nutzer urheberrechtlich geschützte Werke wie Bilder, Texte oder Videos hochladen. Ein Passus zur Nutzung von kleinen Ausschnitten urheberrechtlich geschützter Werke, der in der Musik-, Film- und Medienbranche besonders kritisch gesehen wird, soll dem Vernehmen nach so stehen bleiben. (dpa/jW)