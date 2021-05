Afghanistan: Taliban setzen Offensive fort

Kabul. Die islamistischen Taliban setzen in Afghanistan ihre Militäroffensiven fort. In der Nacht zum Montag haben sie die Provinzhauptstadt Mehtarlam der Provinz Laghman im Osten des Landes angegriffen. Lokalen Behördenvertretern zufolge konnten die Islamisten den Sicherheitsring rund um die Stadt durchbrechen, sie griffen das zentrale Gefängnis an. Ein Fall der Stadt habe durch ankommende Verstärkung mit Spezialkräften noch verhindert werden können. (dpa/jW)