Scholz für US-Pläne zu Mindestbesteuerung

Lissabon. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hat die von den USA vorgeschlagene globale Mindeststeuer für internationale Unternehmen von wenigstens 15 Prozent als Durchbruch bezeichnet. »Es ist mehr als realistisch, dass in der Frage der Mindestbesteuerung von großen Konzernen eine internationale Verständigung gelingt«, sagte er am Freitag vor einem Treffen der Finanzminister der Euro-Staaten in Lissabon. Die als Mindesthöhe genannten 15 Prozent seien zugleich ein »ambitionierter Ansatz«. (dpa/jW)