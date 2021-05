WHO: Übersterblichkeit durch Corona deutlich höher

Genf. Die durch das Coronavirus verursachte Übersterblichkeit in der Welt liegt nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zwei- bis dreimal höher als die Zahl der offiziell registrierten ­Covid-19-Todesfälle. Das erklärte am Freitag WHO-Vertreterin Samira Asma. Asma äußerte sich aus Anlass der Vorlage des WHO-Jahresberichtes 2020, demzufolge die direkt oder indirekt durch das Coronavirus verursachte Übersterblichkeit im vergangenen Jahr bei mindestens drei Millionen Todesfällen lag. Offiziell gemeldet worden waren im vergangenen Jahr weltweit rund 1,8 Millionen Covid-19-Todesfälle. (AFP/jW)