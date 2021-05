Die Hütte brennt …

Birgit Hupfeld Da hilft nur Axtmord: Bankangestellter im Kunstblutrausch (r., Thiemo Strutzenberger)

Es beginnt mit einem Mord. Der Bankangestellte Wolfgang Schweiger hat einen Hauswart umgebracht, spontan, ohne Motiv, höchstens könnte seine Langeweile über den immer gleichen Ablauf seines Arbeitslebens die Tat erklären. Der ermittelnde Staatsanwalt zeigt sich zugleich entsetzt und fasziniert von dem Fall. »Es gibt Augenblicke, wo man sich wundert über alle, die keine Axt ergreifen.« Inspiriert von dem Mord und einer alten Sage über die anarchische Gestalt des titelgebenden »Graf Öderland«, bricht er aus seinem bürgerlichen Leben aus, erschlägt mehrere Zöllner, gründet eine Terrorgruppe und bringt den Staat ins Wanken. Fliehen will er, doch die einzige Möglichkeit, persönliche Freiheit zu erlangen, liegt darin, selbst die Macht zu ergreifen. Am Schluss findet er sich gefangen in der Residenz des Präsidenten, oder doch in einem Alptraum? »Man hat mich geträumt«, beklagt er da und wünscht sich, endlich zu erwachen.

Drei Fassungen hat Max Frisch angefertigt, auf großen Zuspruch bei Publikum und Kritik stieß keine der Uraufführungen. Der Autor bezeichnete sein Verhältnis zu dem Stoff als das eines Vaters, der jene Kinder besonders liebhabe, »die der Umwelt als Fehlgeburten erscheinen«. »Graf Öderland« ist ein disparates Stück, es scheint, als habe der Autor ein einstmals kohärentes Gemälde mit der Waffe der Hauptfigur in Stücke gehauen und mit einigen Verlusten wieder zusammengeklebt.

Stefan Bachmanns Inszenierung des Stücks ist eine von zehn ­Arbeiten, die zum Berliner Theatertreffen eingeladen sind. Das physische Gastspiel fällt in diesem Jahr coronabedingt aus, gestern lief jedoch die 3sat-Aufzeichnung im Programm des Festivals. Auch diese Interpretation trägt schwer am Unentschiedenen der Vorlage. Das Stück changiert zwischen einer Kritik an den sozialen Verhältnissen, einer Hinwendung zur Existenzphilosophie und einer Theatralisierung der Psychoanalyse. Alle drei Lesarten böten im übrigen kaum Argumente, den Stoff als gegenwärtig zu bezeichnen. Denn die Gleichförmigkeit und der Zwang des Sozialen sind nun wirklich keine Probleme einer heutigen Gesellschaft, die das Individuelle, Singuläre und die Arbeit am Selbst zur Maxime erhoben hat. Auch die Existenzphilosophie hat mit ihrem Fetisch des Eigentlichen längst jede Kraft verloren, da heute alle ihre Authentizität inszenieren. Und für ein Abtauchen ins Unbewusste mangelt es den Figuren ohnehin an psychologischer Glaubwürdigkeit.

Warum also das Stück inszenieren, zumal ausgerechnet jetzt? Stefan Bachmann vermeidet eine Antwort in seiner Koproduktion des Theater Basel mit dem Münchner Residenztheater. Der Regisseur hält sich zurück, nimmt das Stück eher zum Anlass für solides Schauspiel, als beherzt darauf zuzugreifen. Olaf Altmann bringt etwas Bildertheater als Vorschlag ein, er hat eine sich nach hinten verjüngende Röhre auf die Bühne gebaut, aus der die Schauspieler der Rampe entgegenrutschen.

Die Kostüme lehnen sich an die frühe Filmproduktion und expressionistische Gemälde an: Pelzmäntel, Federkopfschmuck, Pagenuniformen, Trenchcoat, Augenklappe, Tabakspfeife, gestreifte Häftlingskleidung. Bachmann verlegt das Stück damit noch mal ein paar Jahrzehnte vor die Zeit seiner Entstehung. Zugute halten muss man ihm, dass es sich um eine ästhetische und keine politische Zeitreise handelt, die inflationäre Beschwörung Weimarer Verhältnisse also ausbleibt. Einzig, diese Zurückhaltung hilft wenig über die Momente hinweg, in denen das Unternehmen inszenatorisch im Provinziellen endet. Da bekommt ein Opfer Öderlands Kunstblut ins Gesicht geschmiert; da ruckelt seine schwer kranke Geliebte blass geschminkt als Zombie durch den Abwasserkanal; da erscheinen die Arbeiter dumm und dreckig, die Staatsmänner derweil steif und böse; da gibt sich die vierköpfige Band auch mal dem Rammstein-Sound hin.

So ähnlich hätte man das auch auf der Bühne eines lokalen Stadttheaters erwartet, auf der des Festivals, das sich gerne als das wichtigste im deutschsprachigen Raums versteht, erwiese sich diese Arbeit wohl als Verlegenheitslösung. In der Fernsehaufzeichnung wirkt das Geschehen noch mal mehr fehl am Platz, ist die Auflösung schlicht zu groß, um all die Fragezeichen zu verstecken, die das Stück aufweist und die Inszenierung nicht aus dem Weg räumt. Thiemo Strutzenberger in der Hauptrolle hält sich wacker, man nimmt ihm gerne den zweifelnden Staatsanwalt ab, auch der Amokläufer ist bei ihm in besten Händen, mal blinzelt er ins Gegenlicht, mal flackert sein Blick im Feuerschein abbrennender Hütten. Aber er auch hat keine Antworten parat, wofür dieser Graf jenseits der Bühne stehen könnte. Alle Figuren singen, brüllen und flüstern hier, was sie müssen, was das jedoch in einem tieferen Sinne bedeuten könnte, das hat der Regisseur ihnen nicht entlockt.