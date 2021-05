Zweiter Prozess gegen Sarkozy begonnen

Paris. Der frühere französische Präsident Nicolas Sarkozy muss sich bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr vor Gericht verantworten. Der Prozess gegen den 66jährigen wegen mutmaßlich illegaler Finanzierung seines Präsidentschaftswahlkampfs 2012 wurde am Donnerstag in Paris formell aufgenommen. Sarkozy drohen bis zu ein Jahr Haft und eine Geldstrafe. Er soll in der Woche ab dem 14. Juni erstmals vor Gericht befragt werden, dem Verfahrensauftakt blieb er fern. (AFP/jW)