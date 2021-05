Soldat in Belgien weiter flüchtig

Brüssel. Der seit Montag abend in Belgien vermisste faschistische Berufssoldat ist am Donnerstag weiter auf der Flucht gewesen. Mehrere Moscheen in der Provinz Limburg wurden der Nachrichtenagentur Belga zufolge vorsorglich geschlossen oder verstärkt überwacht. Die Behörden vermuten, dass der Soldat bewaffnet ist, da er auch direkten Zugang zur Waffenkammer seiner Armeeeinheit hatte. Aufgrund seiner »rechtsextremen Sympathien« steht der Soldat auf einer Terroristenliste der belgischen Antiterrorbehörde Ocam. (dpa/jW)