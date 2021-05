Afghanistan: Taliban erobern weiteren Bezirk

Kabul. In Afghanistan rücken die islamistischen Taliban weiter militärisch vor. Seit Beginn des Abzugs der US- und NATO-Truppen Anfang Mai haben sie drei Bezirke in dem Kriegsland erobert. Nach Angaben der örtlichen Behörden zogen sich am Donnerstag die Einsatzkräfte der Regierung aus dem Bezirk Daulat Schah in der Provinz Laghman im Osten des Landes zurück. Zuvor hatten die Taliban bereits den strategisch wichtigen Bezirk

Nerch unweit der Hauptstadt Kabul erobert. Anfang Mai war der Bezirk Burka in der Provinz Baghlan im Norden an die Taliban gefallen. (dpa/jW)