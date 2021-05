EZB: Weiter Risiken für Finanzstabilität

Frankfurt am Main. Europas sogenannte Währungshüter sehen auch für die Zeit nach der Coronakrise erhöhte Risiken für die Finanzstabilität im Euro-Raum. Insbesondere in einigen Ländern des Währungsgebiets seien »deutlich höhere Insolvenzquoten als vor der Pandemie nicht auszuschließen«, konstatierte die Europäische Zentralbank (EZB) am Mittwoch anlässlich der Veröffentlichung ihres Finanzstabilitätsberichts. Das könnte wiederum Staaten und Banken belasten, welche die Unternehmen während der Pandemie unterstützten. (dpa/jW)