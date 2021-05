Tadschikistan will Grenze zu Afghanistan stärken

Duschanbe. Tadschikistan will seine Grenze zum Nachbarland Afghanistan stärker befestigen. Russland werde dabei den Bau eines modernen Grenzpostens finanziell unterstützen, sagte Außenminister Sergej Lawrow am Mittwoch bei einem Besuch im Land. Zudem solle es zusammen mit russischen Soldaten regelmäßig Übungen zur Bekämpfung von Terrorismus geben, erklärte Lawrow der Staatsagentur TASS zufolge. Zuvor hatte Präsident Wladimir Putin zugesichert, die russische Militärbasis in Tadschikistan zu stärken, um die Sicherheit in der Region zu gewährleisten. (dpa/jW)