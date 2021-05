Indien: Tagesrekord bei Todesopfern von Corona

Neu-Delhi. Indien hat einen neuen Höchstwert von 4.529 gemeldeten Coronatodesfällen binnen 24 Stunden verzeichnet. Insgesamt starben im Zusammenhang mit der Infektion in Indien seit Beginn der Pandemie damit 283.248 Menschen, wie die Behörden am Mittwoch mitteilten. Die Zahl der täglich gemeldeten Coronatoten stieg zuletzt an, da sich das Virus in ländlichen Regionen verbreitet, wo die Gesundheitsversorgung schlecht ist. Experten gehen davon aus, dass die tatsächliche Zahl der Sterbefälle deutlich höher liegt. Das Land verzeichnete am Mittwoch auch mehr als 267.000 Neuinfektionen. (AFP/jW)