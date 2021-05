USA: Einreisesperre für Albaniens Exstaatsschef

Washington. Die USA belegen den früheren albanischen Regierungschef Sali Berisha und einen Teil seiner Angehörigen wegen Korruptionsvorwürfen mit Einreisesperren. Das teilte das US-Außenministerium am Mittwoch in Washington mit. Berisha sei als Ministerpräsident des Landes in erhebliche Korruption verstrickt gewesen, erklärte US-Außenminister Antony Blinken. Berisha habe etwa öffentliche Mittel veruntreut und seine Macht benutzt, um sich und sein Umfeld zu bereichern. Auch seiner Ehefrau und seinen Kindern werde die Einreise in die USA verwehrt. Der konservative Berisha war von 2005 bis 2013 Ministerpräsident von Albanien. (dpa/jW)