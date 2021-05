Institut: Tarifbindung nimmt weiter ab

Nürnberg. Die Tarifbindung hat in der BRD weiter abgenommen. Das geht aus einer Studie des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervor. Demnach arbeiteten im Jahr 2020 nur noch 43 Prozent der Beschäftigten in Betrieben mit einem Branchentarifvertrag. Die Tarifbindung sei im Westen deutlich höher als in den neuen Bundesländern, teilte das IAB am Mittwoch mit. Rund 45 Prozent der westdeutschen und 32 Prozent der ostdeutschen Beschäftigten arbeiteten in einem Betrieb mit Branchentarifvertrag. 2019 habe das noch für 46 Prozent im Westen und 34 Prozent im Osten zugetroffen. (dpa/jW)