AfD-Kovorsitzender im Nordosten tritt zurück

Schwerin. Der Kovorsitzende der AfD in Mecklenburg-Vorpommern, Hagen Brauer, ist zurückgetreten. Er wolle weiterhin in der Partei und in der Schweriner Stadtvertretung bleiben, sagte er am Mittwoch der Nachrichtenagentur dpa. Somit ist Leif-Erik Holm zunächst alleiniger Landessprecher der Partei. (dpa/jW)