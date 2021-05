OLG hebt Maskenurteil von Weimar auf

Jena. Der Beschluss eines Weimarer Amtsrichters zur Maskenpflicht an Schulen wegen der Coronapandemie ist vom Oberlandesgericht in Jena gekippt worden. Der Familienrichter habe keine Zuständigkeit gehabt, teilte das Oberlandesgericht (OLG) am Mittwoch mit. Das OLG ließ die Möglichkeit einer Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof zu. Der Weimarer Amtsrichter hatte per einstweiliger Anordnung verfügt, dass Kinder an zwei Schulen keine Coronamasken im Unterricht tragen müssten. (dpa/jW)