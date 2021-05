Polizisten protestieren vor Nationalversammlung in Paris

Paris. Tausende Polizisten haben nach dem Tod eines Beamten in Avignon vor der Nationalversammlung in Paris demonstriert. Es sei an der Zeit, die Kleinkriminellen dranzukriegen, sagte Olivier Varlet, Generalsekretär der Gewerkschaft UNSA Police, am Mittwoch während der Kundgebung vor Fernsehkameras. Die Einsatzkräfte fordern mehr Unterstützung und prangern zunehmende Gewalt gegen Polizisten an. Auch Innenminister Gérald Darmanin beteiligte sich an dem Protest vor der Nationalversammlung. (dpa/jW)