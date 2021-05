Nord Stream 2: Offenbar Ende von US-Sanktionen

Moskau. Russland sieht einen möglichen Verzicht der USA auf Sanktionen gegen die Betreibergesellschaft der Gaspipeline Nord Stream 2 als Schritt hin zu einer Normalisierung der Beziehungen zwischen Moskau und Washington. Sollte der Medienbericht stimmen, »zeigt sich ein Hauch von Normalität in der amerikanischen Politik«, sagte Vizeaußenminister Sergej Rjabkow am Mittwoch in Moskau der Agentur Interfax zufolge. US-Außenminister Antony Blinken wollte gleichentags erstmals seit seinem Amtsantritt mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow am Rande des Ministertreffens des Arktischen Rates in Island zusammenkommen. (dpa/jW)