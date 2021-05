Bundesministerin Giffey bittet um Entlassung

Berlin. Nachdem Franziska Giffey am Mittwoch um ihre Entlassung als Bundesfamilienministerin gebeten hat, soll Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (beide SPD) kommissarisch die Leitung des Ressorts übernehmen. Das teilten die SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans mit. Lambrecht habe sich bereiterklärt, die Aufgaben bis zur Bundestagswahl am 26. September mit zu übernehmen. An der Spitzenkandidatur für die SPD bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus hält Giffey fest. Nach Diskussionen über die wegen möglicher Plagiate drohende Aberkennung ihres Doktortitels ist Giffey am Mittwoch von ihrem Amt zurückgetreten. Als Spitzenkandidatin werde sie sich »mit ganzer Kraft auf ihre Herzenssache Berlin« konzentrieren, erklärte Raed Saleh am selben Tag, der mit Giffey die Berliner SPD leitet. (dpa/jW)