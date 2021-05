Asche wie Blei

Giampiero Sposito/Penta Press/imago images Revanche geglückt: Rom bleibt Nadal-Territorium (16.5.2021)

Die Sandplatzsaison neigt sich dem Ende zu. Die French Open, ihr Höhepunkt, sind aufgrund der Anticovidmaßnahmen der französischen Regierung um eine Woche nach hinten verschoben worden: Sie beginnen nun am 30. Mai. Die letzten beiden großen Sandplatzturniere vor ihnen sind nach Turnierkalender Madrid und Rom, beides Turniere der Kategorie ATP Masters 1.000 bzw. WTA 1.000.

Sie könnten unterschiedlicher nicht sein. Madrid wird auf glatten, schnellen Sandplätzen in einem postmodernen Stahlkäfig am Stadtrand gespielt. Das Turnier gehört dem berüchtigten Tennistycoon Ion Tiriac. Aufgrund der Höhenlage der Stadt und hallenähnlichen Platzverhältnissen ist Madrid ein Paradies für Aufschläger und Angriffsspieler. Ausgerechnet das wichtigste Sandplatzturnier Spaniens zeigt also ein recht untypisches Sandplatztennis.

Symptomatischerweise ist Madrid das einzige große europäische Sandplatzturnier, das Rafael Nadal in der vergangenen Dekade nicht völlig dominiert hat. Seit das Turnier seinen jetzigen Status als ATP Masters 1.000 hat, also seit 2009, hat er es »lediglich« viermal gewinnen können. Nadal verlor im Viertelfinale von Madrid 6:4, 6:4 gegen den späteren Titelträger Alexander Zverev, der sich im Finale gegen den Aufschlagspezialisten Matteo Berrettini mit 6:7, 6:4, 6:3 durchsetzte. Vergangene Woche in Rom kam es, ebenfalls im Viertelfinale, zu einer direkten Revanche zwischen Zverev und Nadal, die der Spanier mit 6:3, 6:4 prompt für sich entschied.

Rom ist Nadals Territorium. Die Plätze sind muldig und schwer, die Asche klebt wie Blei. Gespielt wird seit Ende der 1930er Jahre inmitten der faschistisch-neoklassizistischen Ästhetik des Foro Italico (ursprünglich Foro Mussolini). Es ist ein Turnier der unerwarteten Härten und auch deshalb ein besserer Indikator für den möglichen Verlauf der French Open.

Um in diesem Jahr in Rom zu gewinnen, hatte man einiges auf sich nehmen müssen: schlechtes Wetter, schlechte Plätze, eine schlechte Organisation. Im Finale am vergangenen Sonntag kam es gleichwohl zum ewigen Showdown zwischen Nadal und Titelverteidiger Novak Djokovic. Der Spanier hatte auf dem Weg ins Finale bereits in der zweiten Runde gegen den Kanadier Denis Shapovalov zwei Matchbälle abwehren müssen. Djokovic stand in seinem Viertelfinale gegen Stefanos Tstitsipas kurz vor dem Aus, als dieser bei 5:4 im dritten Satz zum Matchbeginn servierte. Allerdings vergeblich. Noch am selben Abend musste Djokovic dann noch ein Halbfinale gegen den 20jährigen Italiener Lorenzo Sonego absolvieren, ebenfalls ein hartes Dreisatzmatch. Djokovic hatte also über fünf Stunden Tennis auf höchstem Niveau in den Knochen, bevor er schon am Abend darauf auf Nadal traf.

Der erste Satz war sehr knapp. Nadal gewann ihn 7:5, obwohl er nach schnellem Break 0:2 zurücklag. Im zweiten Satz spielte ein sichtlich erschöpfter Djokovic dann auf einmal Hochrisikotennis – und traf alles (6:1). Bis zum 2:2 im dritten beherrschte er Nadal selbst auf langsamem Sand, konnte dann zwei Breakchancen nicht nutzen und hatte danach nicht mehr ausreichend Reserven für den Spanier übrig, dessen Vorhand das Match schließlich entscheidend dominierte. Nadal gewann also seinen zehnten Titel in Rom, Djokovic aber dürfte für ein mögliches Rematch bei den French Open einiges gelernt haben.

Auch bei den Damen wurde das Turnier von der amtierenden French-Open-Siegerin gewonnen. Iga Swiatek schlug Karolina Pliskova im Schnelldurchlauf 6:0, 6:0 für den ersten WTA-1.000-­Titel ihrer jungen Karriere. Dabei hatte die 19jährige Polin, ähnlich wie ­Nadal, bereits in der dritten Runde gegen Barbora Krejcikova zwei Matchbälle abzuwehren gehabt. Sie überlebte das Match 3:6, 7:6, 7:5 und wurde später spektakulär Turniersiegerin. Für Pliskova war es das dritte römische Finale in Folge. Letztes Jahr musste sie bei 0:6, 1:2 gegen Simona Halep aufgeben, 2019 allerdings hatte sie das Turnier gewinnen können.

Titelverteidigerin Halep verletzte sich gleich in ihrem ersten Match an der Unterschenkelmuskulatur und gab gegen Angelique Kerber bei 6:1, 3.3 auf. Ihr Einsatz bei den French Open dürfte unwahrscheinlich sein. Trotz einer Führung von 6:4, 2:1 im Viertelfinale gegen Cori Gauff aufgegeben hatte auch die Weltranglistenerste, Siegerin von Stuttgart und Madrid-Finalistin Ashleigh Barty. Sie dürfte bei den French Open aber antreten.

Schlagzeilen machte das Damentennis indes nicht wegen seiner Ergebnisse, sondern aufgrund einiger bizarrer Unstimmigkeiten in einem Dopingfall: Die ukrainische Spielerin Dajana Jastremska war im November letzten Jahres auf das anabole Steroid Mesterolon positiv getestet worden; seit Januar ist sie provisorisch gesperrt. Ende April wurde auch ihr zweiter Antrag beim zuständigen Sportgerichtshof in Genf abgelehnt. Grund der Schlagzeilen war die offenkundige Fadenscheinigkeit ihrer Verteidigungsstrategie: Übertragung der Substanz durch Geschlechtsverkehr. Aktueller Stand der Dinge: Alle streiten alles ab, die Sperre bleibt bestehen.