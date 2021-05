Nachschlag: Alles Satanisten

imago images/Everett Collection Hatte er Komplizen? Der Fall des Serienmörders David Berkowitz erhitzt bis heute die Gemüter

Zum Schluss ist es dann doch alles ziemlich fade. Überall Satanisten und Kulte. Die True-Crime-Miniserie »The Sons of Sam« belichtet noch einmal die Hintergründe und den Medienhype um eine Reihe von Morden im New York der 70er Jahre. Verhaftet wurde David Berkowitz, die Polizei feierte das als spektakulären Erfolg. Einige Fragen blieben allerdings offen, früh schon wurde spekuliert, Berkowitz könnte nicht alleine für die Morde verantwortlich sein. So ist in der Miniserie der wirkliche Protagonist Maury Terry, ein Journalist, der sich obsessiv der Aufdeckung der Wahrheit verschreibt. Viel Okkultes kommt da zum Vorschein, verlorene Seelen, düstere Rituale und Teufelsanbetung, ein wenig Hollywood und Charles Manson. Terry sieht am Ende den Wald vor lauter Bäumen nicht. Auch die Serie verliert den Blick für den eigentlichen Wahnsinn: wie kaputt und krank es ist, was in den Vereinigten Staaten von Amerika als normal gilt. (mik)