Rotlicht: Mitleid

imago stock&people »Jedes Mitleid ist eine Form von Selbstmitleid«

Himmelfahrt und Pfingsten zählen nicht zu den christlichen Feiertagen, die den Missionseifer über die Maße anspornen. In Sachen Mitleid braucht es das auch nicht. Es ist omnipräsent, nämlich als die »starke (sich in einem Impuls zum Helfen, Trösten o. Ä. äußernde) innere Anteilnahme am Leid, an der Not o. Ä. anderer«, wie es der Duden definiert. Im Neuen Testament (genauer: Matthäusevangelium, Kapitel 8, Vers 17) hat Mitleid, wenn es von Christus ausgeht, aufhebenden Charakter: »Er hat unsere Leiden weggenommen und unsere Krankheiten getragen.« Unter Menschen aber ist die Floskel »Geteiltes Leid ist halbes Leid« so beliebt, wie sie falsch ist. Leid ist ein subjektives Empfinden und nicht quantifizierbar wie etwa die Beute aus einem Raubzug. Wenn unter dem Seeräuber Klaus Störtebeker und seinen Likedeelern also Gleichteilerei praktiziert wurde, weil man Besitz in gleiche Portionen teilte, wird beim Teilen von Leid letzteres oft nur dupliziert. Auch das kann nivellieren, jedoch unter dem Vorzeichen der Not. Wenn zwei weinen, statt einer, fühlen sich beide weniger einsam, indem es ihnen ähnlich madig geht.

Mitleid gibt es nicht auf Augenhöhe. Es ist Teil einer Hierarchie. Beschaut man einen Leidenden und seufzt, seufzt man immer von oben herab. Der Bemitleidete tut oft gut daran, nicht jedes Mitleid anzunehmen, weil er sonst in eine Kuscheltierposition gedrängt wird. Wer in einer Position der Schwäche ist, aber nicht in ihr verharren will, sollte sich mit allen verfügbaren Ellenbogen jener erwehren, die die Verlierer der Ellenbogengesellschaft mit ihrem Mitleid erdrücken wollen. Andersrum ist nicht alles Mitleid, was so genannt wird. Ich kann aus Mitleid heraus helfen wollen, und zwar so, dass ich es morgen nicht mehr haben muss. Dann ist der Schritt aber getan hin zur Solidarität.

Pandemie und Krise haben das Elend verstärkt – in allen Generationen, nicht in allen sozialen Klassen. Die FAZ griff in ihrer Ausgabe vom 9. Mai primär die Nöte der Jugend auf: »Jetzt sind die Jungen dran«, hieß es, und dieses Dransein soll sich (wenn es nach der Juso-Vorsitzenden Jessica Rosenthal geht) z. B. in Form von Kulturgutscheinen ausdrücken. Zwei Tage später reagierte Wirtschaftsredakteur Johannes Pennekamp in selbiger »Zeitung für Deutschland« mit einer Gegenrede: Die Jugend brauche »nämlich kein Mitleid, sondern eine Politik, die ihre Bedürfnisse dauerhaft« in den Vordergrund stelle.

»Jedes Mitleid ist eine Form von Selbstmitleid«, schreibt Ronald M. Schernikau (1960–1991). Wer erkennt, in einer Welt zu sein, in der andere leiden, macht sich gern klein und beäugt sich selbst mit feuchter Pupille. In was für eine schlimme Nachbarschaft man da nur gezogen ist! Der marxistische Autor Schernikau weiter: »Selbstmitleid geschieht, wo jemand nicht handelt.« Das Problem mit dem Mitleid ist nicht nur, dass es Leid zum Treibstoff braucht und (statt dieses zu verbrennen) oft noch mehrt, und dass es niemals Gleichrangige zusammenbringt. Resultat des (Selbst-)Mitleids ist, dass jede Form wirklichen Eingreifens ins Stocken gerät ob des Leidensdrucks, den die Welt erzeugt. Wer Mitleid will – ob empfangend oder verteilend – ergreift keine Chancen. Schernikau: »Wo jemand nicht handelt, steht er im Weg. Und Sie, ja, Sie da, Sie werden gefälligst nicht im Weg stehn.«

Mitleid will da mitregieren, wo Leid herrscht. Symbolpolitisches, in Kleckerbeträge materialisiertes Mitleid, wie es die Sozialdemokratie fordert, steht da im Weg rum, wo die Welt geändert gehört. Wo Mitleid das Credo ist statt Solidarität, wird die Kacke seelenruhig dampfen gelassen.