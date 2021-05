Tödlich ist hier nichts

David Kelly/Ruhrfestspiele Tapsen und turnen: Der Circa Contemporary Circus versucht sich an Strawinsky

Einerseits freut man sich, wenn ein aussterbendes Genre wie die Zirkusakrobatik neue Möglichkeiten findet. Andererseits ist es traurig, wenn dafür zappelig-verwackelte Posen die Tanzkunst ersetzen. Und wenn Veranstalter das Ganze als hochwertige Show verpacken, die sich jedoch als unpräzise Gymnastik mit Hechtsprungzulage entpuppt, ist das ärgerlich. Das lehrte die Produktion »Sacre« vom Circa Contemporary Circus, die am Wochenende kostenpflichtig als Aufzeichnung bei den digitalen Ruhrfestspielen Recklinghausen lief.

Der Circa Contemporary Circus aus Brisbane, Australien, wurde 1987 als »Rock ’n’ Roll Circus« gegründet. Seit 2004 steht er unter der Leitung von Yaron Lifschitz, der bis heute der Chef ist. Seither trägt die Truppe den CCC-Namen, kurz »Circa«. Sie umfasst bis zu 23 Akrobaten. Wenn nicht gerade eine Pandemie die Spielpläne stört, tingelt Circa um die Welt. In rund 40 Ländern war man schon. Nächstes Jahr soll Circa im Festspielhaus Wien auftreten. Erfolgreich ist die Truppe also. Aber ist das, was sie anbietet, noch Kunst? Inhaltlich hat das »Sacre«-Projekt jedenfalls so wenig mitzuteilen, dass man von ausdruckslosen Turnübungen sprechen muss.

Hinzu kommen die Bildungslücken der Beteiligten. Das fängt bei Olaf Kröck an, dem Intendanten der Ruhrfestspiele. Die Uraufführung von Igor Strawinskys »Le sacre du printemps« 1913 sei ein »Konzertskandal« gewesen, sagte Kröck in seiner Einleitung. Es war aber kein Konzert-, sondern ein Ballettskandal: Die Aufführung fand in der Choreographie des legendären Vaslav Nijinsky mit den Ballets Russes in Paris statt. Das Publikum prügelte sich darum, ob man die Vorstellung abbrechen solle oder nicht.

So viel Zunder bietet der Circa-»Sacre« nicht. Der Gesamteindruck ist eher schlaff. Zunächst hört man Klänge des Synthiexperten Philippe Bachman. Paare und Solisten, insgesamt zehn Leute, bewegen sich in schwarzen Kostümen von Libby McDonnell: weniger mit Grazie als vielmehr mit aufgeblasenem Pathos. Rhythmus bietet die Musik nicht an, auch die Bewegungskünstler tapsen ohne metrische Spannung über die dunkle Bühne.

Unterschwellig aggressiv ist die Stimmung. Das passt zum Thema der Urgesellschaft, die im originalen »Sacre« mit Rausch und Todestanz abgehandelt wird. Doch über verhalten schlechte Laune kommt Circa nicht hinaus. Die PR versprach »Emotionen« und eine »radikale Körperlichkeit«. Die bestehen nun vor allem darin, dass sich die Künstler gegenseitig auffangen und sich auf die Schultern des anderen stellen. Ganz wie im Zirkus.

Die Akrobaten mühen sich, ihre Anstrengung zu verbergen. Aber Leichtigkeit, Anmut, Balance gibt es hier nicht. Alles wirkt schwer, bestenfalls dynamisch-sportlich. Ehrlich: Herkömmliche Zirkuskünstler sind um Längen besser. Und von der Message her bleibt dieser »Sacre« so zappenduster wie die Bühne außerhalb des Lichtkegels.

Schließlich erklingt Strawinskys Musik. Flugrollen, Kampfsprünge, Bocksprung-Varianten sind die optischen Höhepunkte. Aber oft tobt die Musik – und die Akrobaten stehen rum. Tödlich – wie der Opfertanz im Original – ist hier nichts. Dirigent und Orchester bleiben zudem anonym. Das hat wohl Gründe: Die Musik wirkt nämlich zur Bewegung auf der Bühne keineswegs passend temperiert. Da findet sich sogar das sonst atemberaubende Schlusssolo wie zerzupft. Als hätte man das berühmte Stück am Computer runtergetunt. Strawinsky auf Dilettantenniveau.

Szenisch hechten die Akrobaten schließlich am Boden im Kreis aufeinander zu. Es wirkt wie Wasserballett ohne Wasser. Und tschüs! Man ist froh, dass es endet. Neu ist hier allenfalls das supertiefe Niveau, auf dem sich die Ruhrfestspiele bewegen.