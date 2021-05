Lohnendes Geschäft

imago/newspix »Werkbank deutscher Firmen«: Volkswagen-Werk in Poznan

Wer im deutschen Straßenbild einen Lieferwagen aus dem VW-Konzern sieht, blickt auf ein polnisches Produkt. Der Wolfsburger Mutterkonzern konzentriert seit Jahren seine Nutzfahrzeugproduktion für den europäischen Markt in Polen – ganz überwiegend in den Werken Poznan und dem im 50 Kilometer entfernten Wrzesnia. Rund 12.000 Leute sind dort insgesamt beschäftigt.

VW hat die Auslagerung ganzer Sparten in das östliche Nachbarland vielleicht am weitesten von allen Autokonzernen betrieben, aber auch die Konkurrenz betrachtet Polen inzwischen als zentralen Standort mindestens der Komponentenfertigung. Daimler bezieht Getriebe aus einem Tochterwerk in Jawor in Dolny Slask (Niederschlesien), Opel produziert im schlesischen Gliwice. Hunderte von deutschen Kfz-Zulieferern betreiben in Polen ebenfalls Zweigbetriebe und liefern von dort aus an ihre Kunden in Deutschland. Der ursprüngliche Grund – niedrigere Lohnkosten – besteht zwar nach wie vor, aber der Abstand auch bei den Gehältern verringert sich. Die starke Emigration von Polen seit 2004 hat die potentielle »industrielle Reservearmee« im Lande verkleinert, als Folge ist das Lohnniveau in den vergangenen Jahren gestiegen.

Kooperationen wie die beschriebenen stehen hinter den Rekordzahlen, auf die der Ostausschuss der Deutschen Wirtschaft vor kurzem unter Berufung auf Erhebungen des Statistischen Bundesamtes hinwies. Demnach ist Polen 2020 mit einem Handelsumsatz von 122,9 Milliarden Euro zum fünftgrößten Außenhandelspartner der BRD aufgestiegen, gleich hinter Frankreich und neuerdings vor Italien und Großbritannien. An den Zahlen sind zwei Dinge bemerkenswert: Erstens ist der deutsch-polnische Handel beinahe ausgeglichen. Und zweitens hat diese wirtschaftliche Verflechtung unter der Pandemie kaum gelitten. Der Austausch ging 2020 um nur 0,4 Prozent gegenüber 2019 zurück, während der gesamte Außenhandel der BRD im gleichen Zeitraum um über acht Prozent einbrach. Diese Stabilität unterscheidet den deutsch-polnischen Handel zum Beispiel auch von dem mit Tschechien, dem zweitgrößten Handelspartner der BRD in Zentraleuropa; dieser ging 2020 gegenüber 2019 um fast zehn Prozent zurück.

Der fast ausgeglichene Handel zwischen der BRD und Polen spiegelt aber auch noch eine dritte Entwicklung: Bis in den mittleren Technologiebereich hinein sind auch »original polnische« Unternehmen inzwischen Anbieter, die sich auf dem deutschen und EU-Markt nicht zu verstecken brauchen. Stadtbusse der Firma Solaris zum Beispiel kommen aus der Nähe von Poznan und laufen mit Gas- oder auch Elektroantrieb in zahlreichen deutschen Verkehrsverbünden. Die Expansion des Schienenfahrzeugherstellers Pesa aus Bydgoszcz auch auf dem deutschen Markt war eine Zeitlang so stürmisch, dass das Unternehmen mehr Bestellungen annahm, als es realisieren konnte. Die daraufhin fälligen Vertragsstrafen führten dann allerdings dazu, dass Pesa in die Nähe der Insolvenz geriet und vom polnischen Staat »gerettet« werden musste. Das Unternehmen war über lange Jahre ein Beispiel für ein erfolgreiches Management-Buyout: Aus einem Eisenbahnausbesserungswerk, das die polnische Staatsbahn schließen wollte, wurde eine Fabrik für Straßenbahnen und Regionaltriebwagen. Ohne dass dies große Publicity erzielte, liefern polnische »Mittelständler« große Teile der in Deutschland verkauften Möbel und elektrischen Küchengeräte.

Was der Ostausschuss euphemistisch als »Teilhabe Polens am deutschen Exporterfolg« beschreibt, lässt sich freilich auch umgekehrt lesen: Nämlich dass sich die Einbindung Polens in die EU trotz aller deutschen Anteile an den über den EU-Haushalt gezahlten Strukturhilfen für das deutsche Kapital lohnt. Auf dieser Grundlage führt Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki regelmäßig leicht antikolonial gefärbte Reden darüber, dass Polen nicht nur verlängerte Werkbank deutscher Konzerne sein dürfe. In der Praxis sorgt die Intensität der wirtschaftlichen Verflechtung allerdings auch dafür, dass aus solcher Rhetorik nicht viel folgt. Wenn Polen mehr als ein Viertel seines gesamten Außenhandels mit der BRD abwickelt – in umgekehrter Richtung liegen die Werte bei knapp sechs Prozent – , ist die Abhängigkeit letztlich doch sehr eindeutig. Was nicht bedeutet, dass das deutsche Kapital seinen geographisch und auch mental nahen Zulieferstandort jenseits der Oder nicht schätzen würde, aber erklärt, warum die Bundesregierung die wirtschaftlich gedeihlichen Beziehungen zu Polen nicht ihrerseits durch zuviel Herumreiten auf Reizthemen wie der Rechtsstaatlichkeit belasten will.

Im Unterschied zu den Erfolgsmeldungen zum deutsch-polnischen Handel waren die vom Ostausschuss vorgelegten Zahlen zum Handel der BRD mit Russland ernüchternd. Mit einem Gesamtvolumen von knapp 45 Milliarden Euro lag der Umsatz mit Russland 2020 auf dem Niveau von 2005 und um 22 Prozent niedriger als 2019.