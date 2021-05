Angriff auf Grundrechte

Denis Balibouse/REUTERS Einsatzkräfte räumen Camp von Umweltaktivisten in Eclépens, Schweiz (30.3.2021)

Im kommenden Monat wird in der Schweiz über fünf Gesetze abgestimmt, zwei davon haben es in sich. Am 13. Juni entscheidet das Stimmvolk über eine Erweiterung polizeilicher Befugnisse sowie über ein »Covid-19-Gesetz«, das dem deutschen Infektionsschutzgesetz ähnelt. Erstere ist als »Polizeiliche Maßnahme zur Bekämpfung von Terrorismus« (PMT) bekannt und stößt besonders in der Linken auf heftigen Widerstand. Nach Angaben des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) handelt es sich hier um eine gesetzliche Anpassung, die es der Polizei erlauben soll, »früher und präventiv einzuschreiten«, wenn der Verdacht einer terroristischen Gefahr besteht. Unter Bezugnahme auf die Anschläge in Paris 2015 wird argumentiert, dass es notwendig sei, über potentielle »Gefährder« unter anderem ein Kontakt- und auch Ausreiseverbot zu verhängen. Was sich auf den ersten Blick wenig dramatisch anhört, liest sich bei genauerer Betrachtung allerdings wie ein Angriff auf bürgerliche Grund­rechte.

UNO kritisiert Vorhaben

»Es handelt sich hier um eine neue Ebene des Angriffs auf Menschenrechte«, erklärte Noëlle Ruoss, Präsidentin der Jungsozialisten (Juso) Thurgau, am Dienstag im Gespräch mit junge Welt. Besonders problematisch sei eine fehlende Definition des Terrorismusbegriffs. Dadurch könne man theoretisch jede Kritik am Staat als »Terrorismus« brandmarken. Fünf UN-Sonderbeauftragte für Menschenrechte pflichten der Kritik bei. In einer bereits letztes Jahr am 26. Mai veröffentlichen Stellungnahme hatten sie geschrieben, dass es dem Vorhaben an der »erforderlichen Klarheit« fehle. Ruoss warnt ebenfalls davor, dass politische Kritik in Zukunft mundtot gemacht werden könne: »Dieses Gesetz bringt uns als Aktivisten in Gefahr.« Statt auf Rehabilitation setze das Gesetz auf mehr Kriminalisierung. Dass der Staat dabei größtenteils linke Gruppierungen und Parteien im Blickfeld hat, bewies er einmal mehr am 8. März 2021, dem Internationalen Kampftag der Frauen. An dem Tag wurde beispielsweise eine Demonstration in Frauenfeld teilweise brutal angegriffen, während sich »Coronaleugner« ähnlich wie in in der BRD völlig frei bewegen können und dabei von der Polizei begleitet werden.

Um die Coronapandemie geht es im zweiten Gesetzesvorhaben. Während Linke die PMT geschlossen ablehnen und kritisieren, ist ihre Haltung beim »Covid-19-Gesetz« anders. Hier geht es um die Verlagerung von Kompetenzen von den Kantonen an den Bund. Die Novelle sieht unter anderem vor, von Erwerbslosigkeit Betroffene und prekär Beschäftigte mit »Abfederungsmaßnahmen« zu unterstützen. Der Bundesrat und das Parlament empfehlen, dem Gesetz zuzustimmen. Da das eigentliche Epidemiegesetz »nicht für alle Maßnahmen die gesetzliche Grundlage« biete, so der Bundesrat in einer Pressemitteilung vom 30. März, sei es notwendig, dieses Gesetz zu beschließen. Es sei dabei auf sechs Monate befristet. Die Gegenseite, darunter das »Referendumskomitee«, argumentiert, dass demokratische Grundrechte eingeschränkt würden.

Absicherung der Werktätigen

Die Juso Thurgau, die bei einer Vollversammlung am vergangenen Wochenende darüber diskutierten und Stellung bezogen, sehen die Probleme durchaus. »Wir stimmen dem Gesetz jedoch kritisch zu«, so Vorstandsmitglied Lea Binotto gegenüber dieser Zeitung. Es gehe darum, dass die Lohnabhängigen nicht in eine sozioökonomische Krise fielen. Solange die Pandemie noch nicht überstanden ist, sei es wichtig, einen klaren Fahrplan zu haben. Die Absicherung der Werktätigen sei für sie Grund genug, der Vorlage zuzustimmen, so Binotto weiter. In einer Ende April 2021 durchgeführten Umfrage gaben denn auch 53 Prozent der Befragten an, dafür stimmen zu wollen, 22 Prozent waren dagegen. Bei der PMT sieht es ähnlich aus: 54 Prozent waren für, nur 17 Prozent gegen das Vorhaben. Um seine Durchsetzung doch noch zu verhindern, bleiben Kampf und Mobilisierung der Linken eine dringende Erfordernis.