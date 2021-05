Ammar Awad/Reuters Israelische Einsatzkräfte verhaften Demonstrierende am Damaskustor in Ostjerusalem (18.5.2021)

In vielen Städten Israels und der Westbank haben sich Palästinenser am Dienstag einem »Generalstreik« gegen Kolonialismus, Apartheid und ethnische Säuberungen angeschlossen. Aufgerufen zu dem Protest auf dem gesamten Gebiet des historischen Palästina »vom Fluss bis zum Meer« hatten Transportarbeiter- und Lehrergewerkschaften, Eltern- und Akademikervereinigungen, die Palästinensische Anwaltskammer, die Arabische Industrie- und Handelskammer von Jerusalem, das Forum arabischer Krankenschwestern in Israel sowie verschiedene Gemeindezentren.

In Ramallah und Bethlehem in der besetzten Westbank sowie dem Ostjerusalemer Stadtviertel Scheich Dscharrah, aus dem mehrere palästinensische Familien von Behörden vertrieben werden sollen, attackierten israelische Besatzungstruppen demonstrierende Palästinenser mit Tränengas und Gummigeschossen. Bilder aus Ostjerusalem sowie den israelischen Städten Jaffa und Haifa zeigen geschlossene Läden, Werkstätten und Teestuben sowie menschenleere Straßen in arabischen Vierteln.

Wie hoch die Streikbeteiligung unter palästinensischen Arbeitern innerhalb Israels, wo sie die Hälfte der Bauarbeiter, ein Viertel der Krankenpfleger und neun Prozent der Beschäftigen in der Hightechindustrie stellen, tatsächlich war, ist nicht bekannt. Ihnen drohte im Falle einer Streikteilnahme der Verlust ihres Arbeitsplatzes. Die mehr als 20 Prozent arabischen Israelis sehen sich systematischer Diskriminierung durch den jüdischen Staat ausgesetzt. In den letzten Tagen war es in mehreren israelischen Städten zu Angriffen ultrarechter Gruppen auf Palästinenser und deren Wohnungen und Geschäfte gekommen.

Den neunten Tag in Folge setzte Israel am Dienstag die Bombardierung von Zielen in der palästinensischen Enklave Gaza fort. Die Hamas feuerte ihrerseits mehrere Raketen auf Israel ab. Bis Montag abend waren durch die Luftangriffe nach Angaben palästinensischer Gesundheitsbehörden 212 Menschen getötet worden, darunter 61 Kinder. Auf israelischer Seite wurden bislang zehn Menschen durch Raketen aus Gaza getötet.