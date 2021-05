Nachschlag: Ruhrpottromantik

imago images/RHR-Foto »Kohle unter unseren Füßen, Schlote ragen hoch hinaus, unsre Heimat das Revier, unser Klub der S04, ja so ist es und wird's auch ewig sein« (Gelsenkirchen, 12.8.2020)

In meiner Jugend in Westfalen war Gelsenkirchen für (mindestens) drei Dinge bekannt: Erstens gab es dort die einzige Primark-Filiale weit und breit, und meine Mitschüler fuhren oft zum Einkaufen in die Stadt. Zweitens ist dort bis heute der Hauptsitz der MLPD – neuerdings auch mit Lenin-Statue. Und drittens – das Königsblau. Schalke-Fans haben es nicht einfach und sind ein Stück weit vergleichbar mit SPDlern: Überall, wo sie aufkreuzen, werden sie gemobbt (bei der SPD zu Recht). »Nie wieder Deutscher Meister« und »Schlake 0:4« bei Niederlagen mit vielen Gegentoren gehörten zum Standardrepertoire der Mobber. Bekannt für seine Talentschmiede, das Parkstadion und für die stabile Arbeiterkultur, waren die vergangenen Jahre des Klubs geprägt von Misswirtschaft, Machtkämpfen und dem Dauerproblem Clemens Tönnies. Der Verein ist abgestiegen, die Derbys mit der Borussia werden fehlen. DLF Kultur erinnert an die Höhen und Tiefen der »Knappen«. Der Ruhrpott ist jetzt noch grauer als sonst! (es)