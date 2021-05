Sozialpolitische Offensive

Kacper Pempel/REUTERS PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski bringt reichliche Gaben unters Volk

Die regierende Rechtskoalition in Polen hat einen umfangreichen Katalog neuer Sozialleistungen angekündigt. Die am Sonnabend präsentierte »Polnische Ordnung« hat nach den Worten von PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski das Ziel, der breiten Masse der polnischen Gesellschaft innerhalb des laufenden Jahrzehnts einen mit den Ländern West- und Südeuropas vergleichbaren Lebensstandard zu verschaffen. Polen müsse den Ehrgeiz entwickeln, dass seine Erfolge allen Bürgerinnen und Bürgern zugute kämen – dies aber in Übereinstimmung mit den »traditionellen polnischen Werten«, insbesondere in der Familienpolitik.

Erster Aspekt der »Polnischen Ordnung« ist die Ankündigung einer umfangreichen Steuerreform. Der Grundfreibetrag soll auf umgerechnet 6.700 Euro jährlich angehoben werden, das ist relativ zum Einkommensniveau erheblich mehr als in Deutschland. Dies bedeutet faktisch, dass auf Einkünfte bis zum Niveau des landesweiten Mindestlohns keine Einkommenssteuer mehr bezahlt werden muss. Die anschließende untere Steuerstufe von 17 Prozent soll nicht mehr bis zu einem Einkommen von umgerechnet etwa 20.000 Euro gelten, sondern bis fast 30.000 Euro. Danach müssen wie bisher auf das diese Grenze übersteigende Einkommen 32 Prozent Steuern gezahlt werden. Zur »Gegenfinanzierung« sollen verschiedene Vorzugsregeln für Selbständige und Abzugsmöglichkeiten gestrichen werden. Es dürfte in der Praxis darauf hinauslaufen, dass Selbständige, Freiberufler und gut verdienende Lohnabhängige höhere Steuern bezahlen. Außerdem sollen auf alle Arten von Arbeits- und Dienstverträgen gleich hohe Sozialabgaben fällig werden. Das zielt auf das in Polen verbreitete Werkvertragsunwesen bei »arbeitnehmerartigen« Tätigkeiten.

Die mit diesen Werkverträgen verbundene fehlende Möglichkeit langfristiger Lebensplanung gilt auch als einer der Hauptgründe dafür, dass die Geburtenrate in Polen mit 1,34 pro Frau im reproduktionsfähigen Alter weit niedriger ist, als sich die Regierenden dies wünschen. Eine Reihe neuer Sozialleistungen soll die polnischen Familien ermuntern, mehr als ein Kind zu haben: unter anderem eine einmalige Zahlung von umgerechnet etwa 2.700 Euro zur freien Verfügung der Eltern für alle zweiten und folgenden Kinder zwischen dem zweiten und vierten Lebensjahr. Das Geld solle zum Beispiel Kindergartengebühren abdecken, sagte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki bei der Vorstellung des Programms. Andere Elemente des familienpolitischen Pfeilers des PiS-Programms erinnern an Lösungen aus der DDR: so der teilweise Erlass von Wohnungskrediten bei der Geburt zweiter und weiterer Kinder.

An den familienpolitischen Leistungen ist bereits zu erkennen, dass das Programm mit einer Sozialpolitik westeuropäischen oder skandinavischen Typs nur auf der Oberfläche vergleichbar ist. Denn es geht gerade nicht darum, eine öffentliche Betreuungsinfrastruktur zu schaffen, sondern darum, die privaten Einrichtungen, die den Kitabereich in Polen weitgehend beherrschen, für die breite Masse bezahlbarer zu machen. Gleichzeitig sollen damit Frauen ermuntert werden, Familie und Beruf zu vereinbaren. Ähnlich ist es mit dem wohnungspolitischen Aspekt des Programms. Angekündigt sind verschiedene Leistungen, die Menschen mit geringeren oder durchschnittlichen Einkommen den Kauf von Wohnungen erleichtern sollen. Sie reichen von Kreditgarantien über die erwähnten Kinderzulagen bis zu einer Revolution im Baurecht: Wohnhäuser mit einer Fläche bis zu 70 Quadratmetern sollen künftig ohne Baugenehmigung und ohne Hinzuziehen eines professionellen Bauleiters errichtet werden können. Das ist unter der Parole der »Entbürokratisierung« der Abschied der Regierung von früheren Programmen zum Bau bezahlbarer Mietwohnungen, aus denen wenig geworden ist. Das neue Programm zielt vor allem auf die Bewohner des flachen Landes, wo Bauland noch ausreichend vorhanden ist. Für die Großstädte als dem tatsächlichen Schwerpunkt der Wohnungsnot enthält das Programm der »Polnischen Ordnung« so gut wie nichts. Das dürfte kein Zufall sein: Die PiS ist die Partei der Dörfer und Kleinstädte. Die ohnehin mehrheitlich der Opposition zuneigenden Wähler in den Großstädten hat die Partei erkennbar abgeschrieben.