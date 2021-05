Angst vor Salto rückwärts

imago/ZUMA Press Bürgerrechtlerin Megan Malachi (l.) demonstriert für ein Berufungsverfahren im Fall Abu-Jamal (Philadelphia, 28.12.2018)

Wenn an diesem Dienstag in Philadelphia an der US-Ostküste die Vorwahlen der Demokratischen Partei für Posten in der lokalen Justiz stattfinden, entscheidet sich vor allem, wen die Partei als Kandidaten für den Chefposten in der Bezirksstaatsanwaltschaft der Stadt aufstellen wird. Seit 2017 hat ihn der frühere Bürgerrechtsanwalt Lawrence »Larry« Krasner inne. Gegen seine erste Amtszeit gab es von Beginn an heftigen Widerstand in Polizei und Justiz, weil er angetreten war, um die von Korruption und Rassismus gegen die schwarze und hispanische Bevölkerung geprägte repressive Strafverfolgungspolitik »umzukrempeln«, wie er damals sagte. Deswegen warb die Black Community für ihn bei denjenigen, die ihr Leben als Menschen zweiter Klasse satt hatten. Es sollte endlich Schluss sein mit »Racial Profiling«, Masseninhaftierungen und dem vorherrschenden Denken weißer Überlegenheit in Polizei und Justiz. So errang Krasner 2017 die Mehrheit der Stimmen.

Im vergangenen Jahr kam es wegen des Rennens um die US-Präsidentschaft in der Wählerschaft Philadelphias trotz der Coronapandemie zu einer weiteren, historisch hohen Wählermobilisierung. Auch wenn erfahrungsgemäß bei Zwischenwahlen und schon gar bei den internen Vorwahlen, den sogenannten Primaries der beiden staatstragenden Parteien das Ergebnis schlechter ausfällt, wird die Mobilisierung diesen Dienstag fortwirken. Der Ausgang der Abstimmung wird einen durchschlagenden Einfluss nicht nur auf das Strafrechtssystem der Stadt haben. Da in Philadelphia traditionell die Demokraten die Mehrheit haben, gilt es als wahrscheinlich, dass derjenige, der die Vorwahl gewinnt, im November das Amt übernehmen wird.

Krasner hat viele Afroamerikaner enttäuscht, weil der versprochene Veränderungsprozess in der Justiz langsamer vonstattengeht als von seiner Wählerschaft erhofft. Zudem hatte er im Februar Bestürzung ausgelöst, als er sich dagegen aussprach, dem politischen Gefangenen und Bürgerrechtler Mumia Abu-Jamal ein Berufungsverfahren vor dem höchsten Gericht Pennsylvanias zu gewähren.

Doch bei aller Kritik am Amtsinhaber will die Black Community Philadelphias wieder für Krasner stimmen, wie das Netzwerk »Color of Change« verkündete. Denn viele befürchten einen Salto rückwärts in altbekannte, repressivere Zeiten. Der Grund: Gegen Krasner tritt mit Carlos Vega ein ehemaliger Staatsanwalt an, dem sowie 34 weiteren Staatsanwälten sein Exchef Krasner 2018 gekündigt hatte, weil sie sich seinen Reformen widersetzten. Vega trat unter anderem für die Todesstrafe ein. Ihm werden hohe Chancen eingeräumt, weil er sich als Verfechter einer harten »Law and Order«-Linie verkauft. Damit punktet er besonders in den reaktionären Polizeikreisen. Die rechte Polizeibruderschaft FOP wollte Krasner schon lange aus dem Amt jagen, weil der nicht nur 18 unschuldig Inhaftierte freiließ, die aufgrund manipulierter Beweise verurteilt worden waren. Sondern weil er es sogar wagte, Polizisten vor Gericht zu bringen, die im Dienst tödliche Gewalt angewendet oder brutal auf Demonstrierende eingeprügelt hatten. »Wir sind für jeden außer Krasner«, ist das Motto von John McNesby, dem Chef der örtlichen »Loge 5« der FOP. Demonstrativ hatte sich die FOP Ende April mit einem Softeiswagen vor das Gebäude der Staatsanwaltschaft gestellt und mit der Spottparole, Krasner sei »soft gegen Verbrechen« Eiskugeln ausgeteilt und die Leute aufgefordert, für Carlos Vega zu stimmen.

Zuletzt rief die FOP sogar ihre mehrheitlich rechtskonservativen Mitglieder auf, zum Schein zu den Demokraten überzulaufen, um für Vega zu stimmen. »Tausende von Republikanern haben sich in Wählerlisten der Demokraten registrieren lassen, um mit ihrer Stimme Krasners zweite Amtszeit zu verhindern«, berichtete am Freitag das Stadtmagazin Philly Voice.