330 Flüchtende auf dem Mittelmeer gerettet

Rom. Das Hilfsschiff »Sea-Eye 4« hat nach Angaben der Betreiber in kurzer Zeit rund 330 Bootsflüchtlinge auf dem Mittelmeer an Bord genommen. Das schrieb die Organisation Sea-Eye am Montag auf Twitter. »In ihrem fünften Einsatz rettete die Crew 99 Menschen, die größtenteils angeben, aus Syrien zu stammen«, hieß es weiter. Bereits in den vergangenen Tagen hatten die zivilen Seenotretter über Hilfseinsätze berichtet. Die Flüchtenden brechen meist von Libyen und Tunesien aus in Booten Richtung Italien auf. Nach UN-Angaben starben in diesem Jahr schon mehr als 600 Menschen beim Versuch, das zentrale Mittelmeer zu überqueren. (dpa/jW)