Erhobene Zeigefinger

imago images/Future Image Eine propalästinensische Demonstration war in Berlin-Neukölln von der Polizei aufgelöst worden (15.5.2021)

Am vergangenen Wochenende kam es bundesweit zu Solidaritätsdemonstrationen mit Palästinensern. Anlass bot neben dem Jahrestag der Nakba, der Vertreibung Hunderttausender Araber nach der Staatsgründung Israels 1948, die erneute Eskalation der Gewalt durch die bis heute andauernde Vertreibungspolitik des israelischen Staates. In Berlin war ein Demonstrationszug von der Polizei mit Verweis auf die Nichteinhaltung von Coronaschutzauflagen aufgelöst worden, gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden und Polizei waren die Folge. Es gab mehrere Festnahmen. Mit Blick auf die Demonstrationen vom Wochenende sagte der CDU-Landesvorsitzende von Sachsen-Anhalt, Sven Schulze, zu Springers Bild, es brauche »einen Gipfel der Polizei, Verfassungsschutz- und Ausländerbehörden zu Israel-Hass-Demos von migrantischen Aufwieglern«.

Auch Schulzes Parteifreunde sehen den Antisemitismus außerhalb der Mehrheitsgesellschaft der Bundesrepublik. Es gebe »ohne Zweifel auch importierten Antisemitismus«, zitierte das Boulevardblatt am Montag Gesundheitsminister Jens Spahn aus einer CDU-Gremiumssitzung. Die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Julia Klöckner wird mit der Äußerung wiedergegeben, dass gegen »eingewanderten Judenhass« vorgegangen werden müsse.

»Wer sich in seinem Protest nicht eindeutig davon abgrenzt, wenn das Existenzrecht Israels angegriffen wird, macht sich mitschuldig«, hatte zuvor bereits Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble gegenüber Bild erklärt. Muslimischen Migranten müsse klargemacht werden, sie seien »in ein Land eingewandert, in dem die besondere Verantwortung für Israel Teil unseres Selbstverständnisses ist«. In ähnlicher Weise hatte Felix Klein, Antisemitismusbeauftragter des Bundes, bereits vergangene Woche angemerkt, dass dem Folgen des »besonderen Verhältnisses« der BRD zu Israel, also die andauernde Unterstützung israelischer Besatzungs- und Vertreibungspolitik, einen »guten Eindruck« mache und ein »Zeichen für Integrationswilligkeit« darstelle.

Protest gegen den israelischen Staat auf eine Stufe mit Judenfeindlichkeit stellend, fragte am Montag Moderatorin Dunja Hayali im ZDF-Morgenmagazin Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul, wieso die Demonstration wegen der Coronaauflagen und nicht wegen »offenem Antisemitismus und antisraelischer Parolen« aufgelöst worden seien. Die Antwort des Ministers lässt tief blicken: Die Coronaauflagen seien bei Demonstrationen »relativ einfach zu handhaben«, so Reul. Warum die Polizei bei Demonstrationen der »Querdenker«-Bewegung, Aufmärschen zum organisierten Nichteinhalten von Infektionsschutzauflagen, nicht ebenso eingeschritten war, fragte Hayali indes nicht.

Dabei handelt sich bei den »Querdenker«-Aufmärschen gerade um jene, die antisemitische Vorfälle zuhauf zu Tage brachten. In der »Querdenker«-Bewegung hatten sich im vergangenen Jahr bei Aufmärschen Tausende Menschen ohne Rücksicht auf Verordnungen zum Infektionsschutz versammelt, um gegen die staatlichen Maßnahmen gegen die Coronapandemie zu protestieren. Es waren solche Aufmärsche, die die dokumentierten Zahlen von antisemitischen Vorfällen besonders in die Höhe schnellen ließen. Antifaschistische Initiativen zeigten sich besorgt über eine wachsende Radikalisierung der Protestbewegung. So berichtete die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) in ihrem Jahresreport, dass Kundgebungen dieser Art 2020 »den Großteil der erfassten Versammlungen mit antisemitischen Inhalten« in Berlin ausgemacht hatten. Auch in Bayern hätten laut RIAS-Bericht 84 von 98 dokumentierten antisemitischen Versammlungen in bezug zur Coronapandemie gestanden.

In Zusammenhang mit der Explosion der Gewalt in Israel und Palästina war es jüngst zu antisemitischen Vorfällen gekommen. Angesichts der dokumentierten Vorfälle von Antisemitismus im vergangenen Jahr aus den Reihen der deutschen Mehrheitsgesellschaft ist es jedoch mehr als fragwürdig, dass führende Politikerinnen und Politiker den in der BRD existierenden Antisemitismus so unmittelbar auf die Existenz von Migrantinnen und Migranten in diesem Land zurückführen.