Der große Auftritt

dpa/lnw Diskussionswütiger Schamane: Joseph Beuys im Jahr 1979

Heute vor 100 Jahren wurde Joseph Beuys geboren. Legenden pflastern den Weg des Künstlers, haben sich zu einem Mythos verdichtet, der nur von wenigen bezweifelt, dekonstruiert oder gar verächtlich gemacht wird. Vor allem die Auftritte prägen das Beuyssche Bild.

Am 20. Juli 1964 holte sich Joseph Beuys während seiner Performance im vollen Audimax der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen eine blutige Nase. Der Asta-Kulturreferent Valdis Abolins, der später Geschäftsführer der neuen Gesellschaft für bildende Kunst in Berlin werden sollte, hatte dort eher zufällig exakt für den 20. Jahrestag des Bombenattentats von Claus Schenk Graf von Stauffenberg auf Adolf Hitler in der Wolfsschanze ein Festival der von George Macunias begründeten Fluxus-Bewegung angesetzt. Mit dabei Eric Andersen, Bazon Brock, Stanley Brouwn, Henning Christiansen, Robert Filliou, Ludwig Gosewitz, Arthur Köpcke, Tomas Schmit, Ben Vautier, Wolf Vostell und Emmett Williams.

Ersehnter Eklat

Fluxus-Performances arteten manchmal zu Publikumsbeschimpfungen aus, mitunter flogen auch Torten von der Bühne ins Publikum. In der TU kam es bei Beuys’ Aktion »Kukei, akopee-Nein! Braunkreuz, Fettecken, Modellfettecken« zum ersehnten Eklat. Während seines alchemistischen Gepansches mit kochender Margarine auf einem Campingherd erklommen ein paar Zuschauer die Bühne, wobei ein bereitstehendes Glas mit Salzsäure umkippte und auf den Anzug eines Studenten spritzte, der Beuys daraufhin einen Faustschlag verpasste. Nachdem Beuys sich bei dem Studenten entsprechend revanchiert hatte, kehrte er mit blutender Nase auf die Bühne zurück, hielt ein auf einem schiefen Plastiksockel steckendes Kruzifix in die Höhe und hob den rechten Arm wie zu einem Hitlergruß. Die Fixierung dieses für Beuys enorm wichtigen Moments ist dem damaligen Studenten der Fotografie an der Folkwang-Schule, Heinrich Riebesehl (1938–2010), zu verdanken, der genau im richtigen Augenblick den Auslöser seiner Kamera betätigte.

Die Selbststilisierung Beuys’ zum Weltkritiker und Weltretter klingt hier deutlich an: In der Geste könnte eine Anspielung auf die Allianz von Kirche und faschistischem Staat gesehen werden, damit hätte sie eine provokativ-aufklärerische Bedeutung. Wenige Tage später äußerte sich Beuys so: »Wenn ihr es genau wissen wollt: Ich habe das Christusblut gezeigt.« Ein gutes Beispiel dafür, wie unklar bzw. missverständlich seine von Esoterik, Christentum und der Anthroposophie Rudolf Steiners geprägten Aktionen sein konnten. Hinzu kommt der Mythos, der aus vielen Legenden, einschließlich seiner Rettung nach einem Absturz als Jagdflieger im Zweiten Weltkrieg durch Tataren mit Fett und Filz, gespeist wurde. Am fundiertesten haben Frank Gieseke und Albert Markert in ihrem 1996 bei Elefanten Press veröffentlichten Buch »Flieger, Filz und Vaterland. Eine erweiterte Beuys-Biografie« diesen Mythos auseinandergenommen.

Unterm Hut

Der herrschende Kunstbetrieb steht jedoch nach wie vor wie stramm hinter dem Großkünstler und verteidigt die aufwendigen Restaurierungen aller Fettquader, die fast schon sakralisiert als Inbegriff der freien Kunst präsentiert werden und in einem eigenen Raum des Hamburger Bahnhofs liegen. ­Daran, dass der kunsthistorische und damit auch pekuniäre Wert des Werks erhalten bleibt, zeigen vor allem die Sammler großes Interesse. Es hängen viele Profiteure, manche nennen sie gar »Leichenfledderer«, am Werk von Beuys. Das Künstlerkollektiv Endart hat sie bereits 1986 in einem schönen Gemälde kurz nach dem Tod des Künstlers aufs Korn genommen. Unter dem Hut des Künstlers ist der bereits halb skelettierte Schädel zu sehen und rechts daneben die Liste mit den Profiteuren. Ganz oben in der Reihe steht Heiner Bastian, der ehemalige Sekretär des Künstlers, der bis heute den Beuys-Mythos bedient.

Beuys hat sein Image gepflegt und auch enorm kontrolliert, was heute seine Witwe, die keinen Spaß versteht, stellvertretend für ihn erledigt. Schamanentum, Esoterik, Spiritualität und der Vorwurf unverarbeiteter völkischer Einflüsse umranken das sperrige und sich der Entschlüsselung entziehende Werk. Außerdem gibt es zahlreiche Videomitschnitte, die etwa als Dokumente in Andres Veiels aus ehrfurchtsvoller Distanz gedrehten Doku »Beuys« zu sehen sind. Darin palavert der diskussionswütige Künstler mit unverkennbar rheinischem Sound, ohne dass dem Publikum immer klar wurde, was er meinte. Vieles blieb nebulös, schwammig oder blanker Unsinn. Wann immer der Konzeptkünstler Timm Ulrichs auf Beuys angesprochen wird, reagiert er wie aus der Pistole geschossen und bezeichnet Beuys nach dem reaktionären Laienprediger als Pater Leppich der Kunst.

Der Künstler, Musiker und Autor Wolfgang Müller schätzt statt der Skulpturen die filigranen Zeichnungen – vor allem aber die Auftritte von Beuys, die für ihn Sprengkraft besaßen. Die geharnischten Reaktionen auf viele Beuys-Aktionen, wie auch der von Johannes Rau vorgenommene Rausschmiss Beuys’ aus der Kunstakademie 1972, zeigen, dass seine Provokationen zumindest große Wirkung erzielten.