Bericht: WHO reagierte auf Coronavirus zu spät

Genf. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat 2020 zu langsam auf die Coronapandemie reagiert. Zu dem Schluss kommt eine von der WHO bestellte unabhängige »Expertenkommission«. Auch Regierungen kommen in dem am Mittwoch in Genf veröffentlichten Bericht nicht gut weg. »Die Kommission kommt zu dem Schluss, dass das System, wie es zur Zeit besteht, nicht dazu geeignet ist zu verhindern, dass sich mit einem neuen und hochansteckenden Erreger, der jeden Augenblick auftauchen könnte, eine Pandemie entwickelt.« China hatte Ende Dezember 2019 über zahlreiche Fälle einer unbekannten Lungenkrankheit in Wuhan berichtet. Die WHO sprach erst am 11. März von einer Pandemie. (dpa/jW)