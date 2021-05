Abschiebung in Schottland verhindert

Glasgow. Nach heftigen Protesten von Anwohnern ist die Abschiebung von zwei Menschen in Schottland gestoppt worden. Die Männer wurden wieder freigelassen, nachdem etwa 200 Demonstranten am Donnerstag stundenlang ein Fahrzeug der Migrationsbehörde in der Stadt Glasgow blockiert hatten. Ein Mann hatte sich unter den Wagen gelegt, um ihn an der Abfahrt zu hindern. Die schottische Polizei, die nicht an der Abschiebung beteiligt, aber mit zahlreichen Kräften im Einsatz war, ordnete schließlich die Freilassung der beiden Männer an. Einer der Männer stammt aus Indien. Er sagte der Nachrichtenagentur PA, er sei von der Unterstützung überwältigt. (dpa/jW)