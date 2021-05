Regionalwahlen in Venezuela angekündigt

Caracas. In einem Klima der Annäherung von Regierung und Opposition in Venezuela hat der Wahlrat das Datum für die Regionalwahlen festgelegt. Sie sollen am 21. November stattfinden, wie der Präsident des Wahlrats, Pedro Calzadilla, am Donnerstag abend (Ortszeit) im lateinamerikanischen Nachrichtensender Telesur bekanntgab. Dabei sollen Dutzende Gouverneure und Bürgermeister gewählt werden. Zuvor hatten Regierung und Opposition angedeutet, wieder miteinander reden zu wollen, nachdem der Dialog 2019 zum Stillstand gekommen war. Präsident Nicolás Maduro erklärte am Mittwoch, er wolle sich mit Hilfe der EU und Norwegens mit »der ganzen Opposition treffen«. (dpa/AFP/jW)