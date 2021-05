Kolumbien: Außenministerin Blum zurückgetreten

Bogotá. Kolumbiens Außenministerin Claudia Blum hat ihren Posten geräumt. Das berichteten kolumbianische Medien am Donnerstag (Ortszeit). Gründe für den Rücktritt wurden offiziell nicht bekanntgegeben, Berichte führten dafür unter anderem die Kritik an Blums Vorgehen während der anhaltenden Massenproteste gegen die rechte Regierung an. Nachfolgerin wird demnach die stellvertretende Ministerin Adriana Mejía. Seit zwei Wochen kommt es in Kolumbien zu Protesten, die von Polizei und Militär brutal angegriffen werden. (dpa/jW)