Putin wirft Ukraine »Säuberungen« vor

Moskau. Nach dem Vorgehen der ukrainischen Justiz gegen oppositionelle Politiker hat der russische Präsident Wladimir Putin dem Nachbarstaat »politische Säuberungen« vorgeworfen. »Dem allen nach zu urteilen, wird die Ukraine langsam, aber sicher in ein Antirussland verwandelt«, sagte Putin am Freitag. Er zählte dabei die Schließung von TV-Sendern und das Vorgehen gegen Oppositionelle wegen der Zusammenarbeit mit Russland auf, ohne Namen zu nennen. Darauf werde man »rechtzeitig und angemessen« reagieren. Am Vortag hatte ein Kiewer Gericht den Oppositionspolitiker Wiktor Medwedtschuk unter dem Vorwurf des Hochverrats unter Hausarrest gestellt. (dpa/jW)