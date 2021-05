Segnungen von homosexuellen Paaren

Köln. Mit Segnungsgottesdiensten auch für homosexuelle Paare haben sich deutsche Katholiken am Montag gegen ein Verbot des Vatikans gestellt. Nachdem erste Gottesdienste unter dem Motto »Liebe gewinnt« schon am Sonntag abgehalten worden waren, wurden am Haupttag der Aktion bundesweit Paare gesegnet – egal ob schwul, lesbisch oder hetero. Im März hatte die Glaubenskongregation des Vatikans klargestellt, dass es »nicht erlaubt« sei, homosexuelle Partnerschaften zu segnen, da solche Verbindungen »nicht als objektiv auf die geoffenbarten Pläne Gottes hingeordnet anerkannt werden« könnten. (dpa/jW)