Kamerun: Haftstrafen für Transpersonen

Jaunde. Ein Amtsgericht in Kamerun hat zwei Menschen mit Transgenderidentität zu fünf Jahren Haft und einer Geldstrafe von umgerechnet je 305 Euro verurteilt. Dies gab das Gericht am späten Dienstag abend bekannt. Die beiden Personen waren Anfang Februar unter anderem wegen »versuchter Homosexualität« in einem Restaurant in der Stadt Douala verhaftet worden. Ihr Anwalt, Richard Tamfu, sagte der dpa am Mittwoch, er werde Berufung gegen das Urteil einlegen, das der Höchststrafe entspricht. Homosexualität ist in Kamerun gesetzlich verboten. (dpa/jW)