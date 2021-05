Streit über Umgang mit Rohstoffknappheit

Düsseldorf. Der Umgang mit der Knappheit von Bauholz und anderen Rohstoffen in Industrie und Bauwirtschaft wird im Bund und in den Ländern kontrovers diskutiert. Die Wirtschaftsminister aus Thüringen und dem Saarland, Wolfgang Tiefensee und Anke Rehlinger (beide SPD), plädieren für zeitweilige Exportbeschränkungen als letztes Mittel, um das Problem in den Griff zu bekommen und Engpässe bei Unternehmen zu beheben. Unter anderen Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) lehnte das ab, wie Teilnehmer einer Videoschalte der Wirtschaftsminister der Länder am Mittwoch berichteten. Altmaier soll sich für einen »Runden Tisch« zu dem Thema ausgesprochen haben. (dpa/jW)