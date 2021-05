Inflationsängste: Dax unter Druck

Frankfurt am Main. Der deutsche Aktienmarkt ist angesichts von Inflationssorgen an den Märkten unter Druck. Der unerwartet kräftige Anstieg der US-Verbraucherpreise hatte am Mittwoch den Ausverkauf an der Wall Street weiter befeuert. In diesem Sog rutschte der Dax kurz nach dem Handelsauftakt am Donnerstag erstmals seit gut einer Woche unter die runde Marke von 15.000 Punkten. An den US-Märkten grassiert die Angst, dass der Preisdruck die Erholung der größten Volkswirtschaft der Welt im Keim ersticken könnte. (dpa/jW)