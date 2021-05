Wettbewerbsstrafe für Google in Italien

Rom. Google soll in Italien eine Wettbewerbsstrafe von 102 Millionen Euro zahlen, weil der Internetriese eine App für Elektrofahrzeuge nicht in seine Plattform Android Auto aufgenommen hat. Google habe damit seine eigene Karten-App bevorteilt, entschied die Kartellbehörde AGCM am Donnerstag. Die App des Energiekonzerns Enel zeigt Ladestationen für Elektroautos an, Nutzer können darüber Säulen buchen und für den Strom bezahlen. (dpa/jW)