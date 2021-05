Afghanistan: Dreitägige Waffenruhe begonnen

Kabul. Anlässlich des Fests des Fastenbrechens (Eid-Al-Fitr) hat in Afghanistan am Donnerstag eine dreitägige Feuerpause zwischen den islamistischen Taliban und den Regierungstruppen begonnen. Die von den Taliban vorgeschlagene und von Präsident Aschraf Ghani unterstützte Waffenruhe soll es den Menschen ermöglichen, ungestört das islamische Fest des Fastenbrechens zu feiern. Sollte die Vereinbarung eingehalten werden, wäre es die vierte Feuerpause in dem seit fast 20 Jahren andauernden Konflikt. (AFP/jW)