Norwegen stoppt Astra-Zeneca-Impfungen

Oslo. Auch Norwegen stellt die Coronaimpfungen mit dem Impfstoff von Astra-Zeneca dauerhaft ein. Zudem werde das Vakzin von Johnson & Johnson Menschen nur noch auf deren ausdrücklichen Wunsch verabreicht, teilte Regierungschefin Erna Solberg am Mittwoch abend in Oslo mit. Zur Begründung nannte sie das Auftreten von seltenen, aber schwerwiegenden Nebenwirkungen bei den beiden Vektorimpfstoffen. Oslo hatte die Impfungen mit Astra-Zeneca schon vorläufig am 11. März ausgesetzt. (AFP/jW)