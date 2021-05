Moskau verbietet Fang von Walen und Delphinen

Moskau. Russland will den kommerziellen Fang von Walen und Delphinen verbieten. Das kündigte Regierungschef Michail Mischustin am Donnerstag in Moskau an. »Wir rechnen damit, dass das helfen wird, die Tiere vor rücksichtsloser Ausrottung zu retten.« Ab wann das neue Gesetz gelten soll, sagte der Ministerpräsident zunächst nicht. Russland hatte den kommerziellen Fang im vergangenen Jahr bereits erschwert. Ausgenommen von der neuen Regelung ist offenbar der Fang von Walen und Delphinen für wissenschaftliche Zwecke. (dpa/jW)