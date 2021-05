Frankreich: Verfahren wegen Neonazianschlag

Paris. In Frankreich hat die Justiz ein Ermittlungsverfahren gegen drei Mitglieder der ultrarechten Gruppe »Ehre und Nation« eingeleitet. Den zwei Männern und einer Frau werde Bildung einer »kriminellen terroristischen Vereinigung« vorgeworfen, verlautete am Sonnabend aus Justizkreisen. Die Verdächtigen wurden in Untersuchungshaft genommen. Sie sollen einen Angriff im Osten Frankreichs geplant haben, der sich womöglich gegen eine Freimaurerloge hätte richten sollen. Insgesamt waren am 4. Mai sechs Mitglieder der Gruppe in Gewahrsam genommen worden, drei von ihnen wurden vorerst wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Festnahmen erfolgten, weil sich Mitglieder der Gruppe über die Beschaffung von Sprengstoff und mögliche Anschlagsorte ausgetauscht haben sollen. (AFP/jW)