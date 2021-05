Neonazianschlag in Frankreich vereitelt

Paris. In Frankreich ist nach Angaben der Behörden ein geplanter mutmaßlicher Anschlag einer Neonazigruppe vereitelt worden. Die Polizei nahm insgesamt sechs Männer und Frauen in der Alsace und im Grenzgebiet zur Schweiz in Gewahrsam, wie die Justiz am Freitag mitteilte. Sie sollen laut dem französischen Nachrichtensender BFM TV einen Angriff im Moselraum geplant haben, der sich womöglich gegen eine Freimaurerloge richten sollte. Den Justizangaben zufolge sollten zwei Männer und eine Frau im Alter von 29 bis 56 Jahren am Freitag einem Pariser Untersuchungsrichter vorgeführt werden. Nach Angaben der Zeitung Le Parisien fand die Polizei bei ihnen eine Ausgabe von Adolf Hitlers »Mein Kampf« sowie ein T-Shirt mit dem Porträt des faschistischen Diktators. (AFP/jW)