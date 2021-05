Stefan Boness/IPON Dank den Befreiern: Gedenkversammlung am Sonnabend vor dem Sowjetischen Ehrenmal im Berliner Tiergarten

Wie wurde das Gedenken an diesem 8. Mai, dem 76. Jahrestag der Befreiung von Faschismus und Krieg, aufgrund der Coronapandemie begangen?

Wir mussten in diesem Jahr erneut das Gedenken nahezu ausschließlich in den virtuellen Raum verlagern. Die Jahrestage der Befreiung von Ravensbrück und Sachsenhausen haben wir mit Gedenkveranstaltungen, Kultur, Information und Diskussion gestaltet, was gut rezipiert wurde. Dennoch war es schmerzhaft: Üblicherweise kommen die Überlebenden und Angehörigen, und der Tag ist stark von persönlichen Begegnungen geprägt.

Wie schwierig ist es, das Gedenken aufrechtzuerhalten, da viele Zeitzeugen verstorben sind?

Wir sind in einer Transformationsphase. Wenn diese Menschen nicht mehr am Leben sind, wird sich das Gedenken verändern müssen. Doch auch für die Generation der Kinder und Enkel ist es wichtig, das Andenken an ihre Familiengeschichte lebendig zu halten. Vermittlungsarbeit findet mitunter schon heute ohne Zeitzeuginnen und -zeugen statt.

Obgleich häufig gefordert, ist der 8. Mai nicht bundesweit zum offiziellen Feiertag erhoben. Wäre das wichtig, um die Geschichte des deutschen Faschismus in Erinnerung zu behalten?

Das ist eine politische Entscheidung. Aber auch in der historischen Zunft gibt es dazu kein einhelliges Meinungsbild. Ich hielte es für ein wichtiges Signal, den Tag feierlich zu begehen, weil Deutschland von den Alliierten damals befreit wurde und dies für die weitere Entwicklung hierzulande sehr entscheidend war. Ich kenne aber auch kritische Stimmen dazu. Historiker warnen, dass die Deutschen etwa an diesem Tag den Eindruck erwecken könnten, es gäbe Gründe zu feiern, weil sie sich angeblich selbst von den Nationalsozialisten befreit hätten. Es gibt aber keine Eigenleistung, dass sie sich vom Joch des Faschismus befreit haben. Im Gegenteil, weite Teile der Gesellschaft waren verstrickt in die Verbrechen oder zumindest Mitwisser. Es gab keine »Stunde Null«, sondern sogar NS-Kontinuitäten in der Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik.

Wie ist es um den Erhalt von Gedenkstätten für die Rote Armee bestellt?

In Brandenburg gibt es zahlreiche Denkmäler, sie werden auch gepflegt. Ein Sowjetisches Ehrenmal, ein Obelisk mit rotem Stern, in unmittelbarer Nähe zur Gedenkstätte Sachsenhausen ist fester Bestandteil von Gedenkritualen anlässlich der Jahrestage der Befreiung, an der übrigens auch polnische Soldaten beteiligt waren. In diesem Jahr war ich mit Vertretern des Internationalen Sachsenhausen-Komitees dort.

Spielt das Gedenken an die Befreiung durch die Rote Armee eine besondere Rolle gegenüber dem an die durch andere Befreier?

Es gibt keine maßgeblichen Unterschiede, ob es sich um die Befreiung durch die Rote Armee oder durch die Westalliierten handelt. In der Erinnerung für die Überlebenden war und ist der Moment, als ihnen die Befreier gegenüberstanden, eine der wichtigsten Begegnungen. Das Gedenken an die Rote Armee ist durch zwei Aspekte bestimmt: Sie waren Befreier und Opfer. In Sachsenhausen wurden etwa 10.000 sowjetische Kriegsgefangene systematisch mit der »Genickschussanlage« ermordet.

Wie kann AfD-Politikern wie Alexander Gauland der Wind aus den Segeln genommen werden, der gegen den 8. Mai als Feiertag plädierte, weil der ein Tag einer »absoluten Niederlage« und nur für KZ-Insassen ein Tag der Befreiung gewesen sei?

Wir können glücklich sein, dass das Regime mit dem gewalttätigen SS- und Polizeiapparat untergegangen ist. Das war nur durch die Truppen der Alliierten möglich. In der letzten Phase des Krieges nahm die Gewalt nochmals deutlich zu, weil es viele Überzeugungstäterinnen und -täter gab. Umgekehrt würde es heißen, wir bedauern die Niederlage der Wehrmacht. Das wäre grotesk.