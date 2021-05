Um den Globus

Nach wachsender Kritik an dem Verband der Auslandspresse (Hollywood Foreign Press Association, HFPA), der die Golden Globes verleiht, hat der US-Sender NBC am Montag (Ortszeit) angekündigt, dass er die Globe-Gala im Jahr 2022 nicht ausstrahlen werde. Die HFPA müsse größere Reformen umsetzen. Im Vorfeld der diesjährigen Verleihung am 28. Februar hatte es Kritik gegeben wegen fehlender Diversität und intransparenter Mitgliedschaftskriterien. Die knapp 90 Mitglieder hatten vorige Woche einen Änderungsvorschlag des Vorstands angenommen. Demnach will der Verband 2021 mindestens 20 neue Mitglieder aufnehmen, vorrangig Afroamerikaner, und innerhalb von 18 Monaten die Zahl der Mitglieder verdoppeln. Unterdessen soll »Mission: Impossible«-Star und Scientologe Tom Cruise aus Protest seine drei Globe-Trophäen zurückgegeben haben, wie mehrere US-Medien am Montag berichteten. (dpa/jW)