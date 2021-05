Harter Kampf

Madrid. Alexander Zverev hat zum zweiten Mal das Tennisturnier in Madrid gewonnen. Er setzte sich am Sonntag abend im Finale gegen den Italiener Matteo Berrettini nach hartem Kampf mit 6:7 (8:10), 6:4, 6:3 durch und wiederholte damit seinen Triumph aus dem Jahr 2018. Zverev verwandelte nach 2:40 Stunden seinen zweiten Matchball und holte damit seinen zweiten Titel in diesem Jahr. Zuvor hatte er bereits das Sandplatzturnier im mexikanischen Acapulco gewonnen. Auf dem Weg zum Titel hatte Zverev in Madrid bereits mit Siegen gegen Rafael Nadal und Dominic Thiem für Furore gesorgt. (dpa/jW)